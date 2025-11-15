O ouro fechou a sessão desta sexta-feira, 14, em queda expressiva, ainda que tenha sustentado ganho de mais de 2% na semana, em meio a incertezas econômicas nos Estados Unidos após o fim da paralisação de duração recorde do governo. Investidores também acompanharam o anúncio de um acordo comercial entre os EUA e a Suíça.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou em queda de 2,39%, a US$ 4.094,2 por onça-troy. O metal registrou alta semanal de 2,10%.

Operando com sinal negativo durante a maior parte do dia, o movimento do ouro seguia atento ao rumo dos Treasuries após o fim do shutdown. O metal também é pressionado pelas dúvidas sobre o futuro da política monetária, afirma o Commerzbank. A expectativa agora é pela publicação dos dados federais, adiada durante o shutdown, que podem ajudar a indicar um direcionamento ao Federal Reserve (Fed).

Ainda durante a manhã, o metal precioso ampliou as perdas e chegou a cair mais de 3%, conforme o representante comercial dos Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunciou acordo tarifário com a Suíça envolvendo a fundição de ouro.

A prata, por sua vez, teve queda ainda maior que o ouro, em 4,67%, a US$ 50,686 por onça-troy e avançando 5,28% na semana. Para a Sucden Financial, o metal prateado está apresentando "claros sinais de fatiga", com a possibilidade de consolidação caso os fluxos especulativos diminuam.