Em nota, o GDF afirma que a indicação de Cavalhero busca assegurar a continuidade administrativa e financeira do BRB, alvo das investigações que culminaram na deflagração da chamada Operação Compliance Zero pela Polícia Federal (PF) nesta terça-feira.

Operação

De acordo com a PF, até o início desta tarde, os agentes que participam da operação já tinham efetuado seis prisões (quatro preventivas e duas temporárias). Entre os investigados detidos está o dono do banco Master, Daniel Vorcaro, preso tentando deixar o país em um jato particular.

Por determinação da Justiça, os policiais federais também apreenderam cerca de R$ 1,6 milhão em dinheiro vivo, além de obras de arte, carros e relógios de luxo. Os mandados judiciais estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Distrito Federal.

Além de Paulo Henrique Costa, a Justiça também decretou o afastamento temporário do diretor de Finanças e Controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Júnior.



Desconfiança

A Operação Compliance Zero é fruto das investigações que a PF iniciou em 2024, para apurar e combater a emissão de títulos de créditos falsos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional.

As instituições investigadas são suspeitas de criar falsas operações de créditos, simulando empréstimos e outros valores a receber. Estas carteiras de crédito eram depois vendidas a outros bancos. Após o Banco Central aprovar a contabilidade, as instituições substituíam estes créditos fraudulentos e títulos de dívida por outros ativos, sem a avaliação técnica adequada.

De acordo com o diretor-geral da PF, a suspeita é de que as fraudes contra o sistema financeiro tenham movimentado algo em torno de R$ 12 bilhões.

O Master, de Vorcaro, é o principal alvo da investigação instaurada a pedido do Ministério Público Federal (MPF). O banco tornou-se conhecido por adotar uma política agressiva para captar recursos, oferecendo rendimentos de até 140% do Certificado de Depósito Bancário (CDI) a quem compra papéis da instituição financeira uma promessa de ganhos superiores às taxas médias para bancos pequenos em torno de 110% a 120% do CDI.

Operações com precatórios (títulos de dívidas de governos com sentença judicial definitiva) também fizeram crescer as dúvidas sobre a saúde financeira do Master que, ao emitir títulos em dólares, não conseguiu captar recursos, dada a desconfiança do mercado.

Negociação

Em março deste ano, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões valor que, segundo o banco estatal, equivaleria a 75% do patrimônio consolidado do banco de Vorcaro. No início de setembro, porém, o Banco Central (BC) rejeitou o negócio.

Em nota divulgada esta manhã, pouco após a prisão de Vorcaro e o afastamento de Paulo Henrique Costa virem a público, o BRB afirma que "sempre atuou em conformidade com as normas de compliance e transparência, prestando, regularmente, informações ao Ministério Público Federal e ao Banco Central sobre todas as operações relacionadas [às negociações de compra do] Banco Master".

Também em nota, o GDF assegurou que, apesar da operação da PF, o BRB mantém sua capacidade plena de operação, com total segurança administrativa e financeira. Todas as rotinas bancárias, sistemas internos, serviços aos clientes, contratos vigentes, operações de crédito e compromissos institucionais seguem em funcionamento regular. Não há qualquer impacto estrutural na liquidez, na solvência ou na continuidade operacional da instituição, garantiu o governo distrital.

Medidas internas adicionais serão adotadas para reforçar os mecanismos de governança, compliance e controle interno. A administração pública distrital acompanhará de forma permanente as apurações e colaborará com todas as instâncias regulatórias e fiscalizatórias. O objetivo é assegurar a integridade dos processos, preservar o patrimônio público e fortalecer a confiança no sistema financeiro do Distrito Federal, acrescentou o GDF.

