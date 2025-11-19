Deflagrada na segunda-feira (17) pela Polícia Federal (PF), a operação investiga a emissão de títulos de créditos falsos por instituições então ligadas ao Sistema Financeiro Nacional. Ela tem como alvo principal o Banco Master.

Essas operações simularam empréstimos e outros valores a receber, em meio a negociações de carteiras de crédito com outros bancos. Entre eles, o BRB.



Acompanhe a cobertura completa da EBC na COP30

Comunicado do BRB

No comunicado divulgado nesta terça-feira (18), o BRB informa ter contratado uma auditoria externa especializada e independente para apurar os fatos mencionados na referida operação [Operação Compliance Zero], notadamente os relacionados às operações de aquisição de carteiras de crédito junto ao Banco Master.

O Banco diz também que vai averiguar os procedimentos internos adotados para aprovação desses negócios e possíveis falhas de governança ou de controles internos, acrescentou ao reafirmar seu compromisso com as melhores práticas de governança, transparência e prestação de informações ao mercado.

Por fim, informa que o Conselho de Administração seguirá acompanhando de forma contínua os desdobramentos dos fatos, mantendo seus acionistas e o mercado devidamente informados.

Investigados

Entre os investigados da operação está o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, detido no Aeroporto de Guarulhos ao tentar deixar o país.

Também são investigados o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do banco, Dario Oswaldo Garcia Júnior. Ambos foram afastados dos cargos que ocupam no banco.

Na segunda-feira, ao participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado que investiga o crime organizado, o diretor-feral da PF, Andrei Rodrigues, disse que as fraudes investigadas podem ter movimentado irregularmente cerca de R$ 12 bilhões.

Tags:

BRB | Fraudes | Operação Compliance Zer