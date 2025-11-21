O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) Michael Barr afirmou que o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) examinará cuidadosamente os dados mais recentes disponíveis sobre as condições econômicas e financeiras em sua decisão daqui a algumas semanas.

Em falas preparadas para discurso em evento universitário, Barr disse que essa tarefa de análise é dificultada pelos atrasos na divulgação dos dados causados pela paralisação do governo.

O dirigente disse ainda que, muitas vezes, a resposta às questões políticas que surgem não é clara. "Ouvimos as opiniões uns dos outros, enquanto cada um de nós se esforça para avaliar a política apropriada e ponderar os riscos de que as condições econômicas e financeiras possam evoluir de maneiras inesperadas", salientou.

Para o sucesso da formulação da política monetária, é crucial explicar claramente as ações e intenções do Comitê ao público, observou Barr, em sua apresentação para a final do National College Fed Challenge de 2025, em Washington.

