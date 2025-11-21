O câmbio abriu a sessão desta sexta-feira, 21, pressionado pela cautela vista nos mercados internacionais e que, até o momento, ofusca a reação positiva esperada à suspensão da tarifa de importação de 40% a produtos brasileiros anunciada pelos Estados Unidos. Além dos ruídos trazidos por dados divergentes do payroll sob o ponto de vista da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), o exterior contribui negativamente ainda com a queda nas cotações do petróleo e minério de ferro.

Às 10h13, o dólar à vista subia 0,64%, aos R$ 5,3726, com abertura a R$ 5,3546 (alta de 0,30%).

O governo norte-americano retirou o tarifaço de 40% a mais de 200 produtos agrícolas, como café e carnes, dado o alívio para a pauta exportadora. Já Wall Street ontem dividiu atenções entre os dados mistos do payroll de setembro e o balanço da Nvidia, trazendo volatilidade. "As ações da Nvidia lideram a turbulência, que mesmo com resultado trimestral melhor que o esperado não foi suficiente para amainar as preocupações com uma bolha no setor", afirmou Marianna Costa, economista da Mirae. Já o relatório de emprego trouxe criação de vagas bem acima do esperado, mas revisão em baixa nos meses anteriores e alta na taxa de desemprego.

Além do contraponto externo, internamente, a repercussão da retirada das tarifas pode ser limitada ainda pelo anúncio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), de que a Casa vai apreciar na próxima terça-feira, 25, um projeto de lei que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, com estimativa de impacto bilionário sobre as contas públicas.