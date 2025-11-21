O governo do Reino Unido pretende destinar bilhões de libras em investimentos para inteligência artificial, incluindo a abertura de um programa de até 250 milhões de libras esterlinas (US$ 327 milhões) para que pesquisadores e startups britânicas possam treinar novos modelos de IA e alcançar avanços científicos.

Em anúncio feito na quinta-feira, o governo informou que recebeu um compromisso de investimentos de 24,25 bilhões de libras esterlinas por parte de grupos privados apenas no último mês e que atuará como "primeiro cliente" para startups britânicas promissoras que estão desenvolvendo produtos de hardware de IA de alta qualidade , mas que atualmente enfrentam dificuldades para decolar sem investimento.

Uma nova Zona de Crescimento da Inteligência Artificial no Sul do País de Gales criará mais de 5.000 novos empregos para as comunidades locais na próxima década, incluindo na antiga fábrica de motores da Ford em Bridgend, disse o governo

O informe diz ainda que o investidor de capital de risco James Wise presidirá a Sovereign AI Unit, apoiada por um investimento de quase £500 milhões para ajudar a construir e expandir as capacidades de IA em território britânico. A unidade reunirá governo, indústria e investidores, com o objetivo de se tornar o principal fundo para startups e scale-ups de alto potencial no Reino Unido.