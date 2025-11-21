O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha, que engloba os setores industrial e de serviços, caiu de 53,9 em outubro para 52,1 em novembro, segundo dados preliminares divulgados nesta sexta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O nível foi o mais baixo em dois meses.

Entre os subgrupos, o PMI de serviços recuou de 54,6 para 52,7 no mesmo período.

O PMI produção industrial da Alemanha, por sua vez, caiu de 52,4 para 50,7.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração.


