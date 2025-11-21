O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da zona do euro caiu de 52,5 em outubro para 52,4 em novembro, segundo dados preliminares publicados nesta sexta-feira, 21, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. O resultado surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam 52,1.

No setor de serviços, o PMI do bloco subiu de 53 para 53,1 no mesmo período, máxima em 18 meses. O número ficou acima da previsão da FactSet, que era de 52,4.

No segmento industrial, o PMI da zona do euro passou de 50 em outubro para 49,7. A previsão da FactSet era de 50.

PMIs acima de 50 sugerem expansão da atividade, enquanto dados abaixo dessa marca indicam contração. A leitura em 50 indica estabilidade.