São Paulo, 21/11/2025 - As bolsas europeias caem nesta sexta-feira, em um ajuste à piora vista no fim do dia em Wall Street após a euforia com o balanço e projeções da Nvidia ser dissipada diante das apreensões com os múltiplos esticados das ações do setor de tecnologia e dos altos investimentos necessários para as novas estruturas de inteligência artificial. Mineradoras e petrolífera têm baixas expressivas em Londres com a queda das commodities.

Por volta das 7h32 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 cedia 1,02%, a 558,11 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Londres cedia 0,73%, a de Paris recuava 0,9% e a de Frankfurt perdia 1,4%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham perdas de 1,35% e 2,03%%. Madri tinha baixa de 1,29%.

As fabricantes de chips cediam, como a ASML, com perda de 5,6% em Amsterdã, e a Nordic Semiconductor, com recuo de 4,3% em Oslo. Em Frankfurt, a Infineon, marcava baixa de 3,5%.

Em Londres, a Polar Capital respondia pela maior queda porcentual do FTSE 100, em baixa de 5,1%. O setor minerador era pressionado, com a Antofagasta e a Fresnillo em queda de 4,3% e 3,08%, respectivamente.

As petrolíferas BP e a Shell perdiam 1,5% e 1,4%, respectivamente, sob efeito do tombo de mais de 2% dos futuros do petróleo. Na França, a TotalEnergie cedia 1,1% e a Repsol despencava 4,9% em Madri.

Investidores absorvem ainda dados sobre a atividade na zona do euro, Alemanha e Reino Unido divulgados na manhã desta sexta-feira. Os negócios em Londres também são norteados pelas expectativas sobre a apresentação do orçamento no dia 26 de novembro, o que pesou no PMI britânico, segundo a Berenberg.

"As preocupações com o conteúdo do Orçamento de 26 de novembro, provavelmente, afetaram negativamente a pesquisa PMI do Reino Unido em novembro, mas a queda em alguns dos subíndices reforça a perspectiva de um corte na taxa de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) em 18 de dezembro", diz o Berenberg.

