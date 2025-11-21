Por Patricia Lara*

São Paulo, 21/11/2025 - Os contratos futuros do petróleo operam em queda nesta sexta-feira. A redução das tensões geopolíticas entre a Rússia e a Ucrânia está pressionando os preços, e qualquer acordo de paz pode ter implicações mais amplas, escreve a ANZ. O mercado também questiona a eficácia das mais recentes restrições dos EUA às petrolíferas russas Rosneft e Lukoil, visto que o petróleo da participação da Lukoil em um campo no Iraque continua a fluir para os mercados globais.. O rumo acompanha a cautela nos mercados amplos após a reversão de Wall Street da véspera demonstrar o quão apreensivos os investidores permanecem com os múltiplos esticados de ações relacionadas à inteligência artificial. O petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), recua 1,98%, a US$ 57,84 o barril. Já o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), perde 1,72%%, a US$ 62,29 o barril.

* Com informações da Dow Jones Newswires