São Paulo, 21/11/2025 - Os rendimentos dos Treasuries têm leve baixa na madrugada desta sexta-feira, diante do ambiente de cautela gerado pela guinada da véspera dos mercados acionários americanos após o balanço da Nvidia gerar uma reavaliação sobre as perspectivas para IA. Outro pano de fundo para o movimento vem da decisão de Donald Trump de rever as tarifas para produtos agrícolas do Brasil, o que pode ter implicações na inflação americana. Às 4h43 (de Brasília), o juro da T-note de 2 anos caía a 3,532%, enquanto o da T-note de 10 anos recuava a 4,078% e o do T-bond de 30 anos cedia a 4,711%.

