Por Patricia Lara

São Paulo, 21/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em alta na madrugada desta sexta-feira, após as bolsas de NY terem significativa reversão dos firmes ganhos na abertura e fecharem em queda na véspera. As ações da Nvidia têm alta de 0,64% no pré-mercado perto das 4h30 (de Brasília). Neste mesmo horário, o Nasdaq futuro subia 0,22%. Os futuros do S&P 500 e do Dow Jones ganhavam 0,34% e 0,22%, respectivamente. Agenda do dia traz dados de confiança do consumidor, falas de membros do Fed e índices de gerentes de compras nos EUA e na Europa.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com