O Ministério das Relações Exteriores (MRE) divulgou nesta quinta-feira, 20, uma nota sobre a decisão dos Estados Unidos de reduzir a sobretarifa de 40% para alguns produtos importados do Brasil. "O Brasil seguirá mantendo negociações com os EUA com vistas à retirada das tarifas adicionais sobre o restante da pauta de comércio bilateral", assegurou o Itamaraty no documento. Conforme registrou a Broadcast mais cedo, mais de 200 itens nacionais que tinham alíquota de importação de 40% pelos EUA passam a ficar zeradas.

O comunicado adianta que estarão isentos de tarifa vários tipos de carne, café e várias frutas (como, por exemplo, manga, coco, açaí, abacaxi). "O governo brasileiro recebeu hoje (20/11), com satisfação, a decisão do governo dos Estados Unidos de revogar a tarifa adicional de 40% para uma série de produtos agropecuários importados do Brasil", citou o MRE.

O Itamaraty ressaltou que o enunciado da Ordem Executiva dos EUA que implementa a medida faz menção à conversa telefônica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente Donald Trump em 6 de outubro, quando decidiram iniciar as negociações sobre as tarifas. O documento também menciona que a Ordem Executiva acrescenta que o Trump recebeu recomendações de altos funcionários do seu governo de que certas importações agrícolas do Brasil não deveriam estar mais sujeitas à tarifa de 40% em função do "avanço inicial das negociações" com o governo brasileiro.

"A medida é retroativa a 13 de novembro, data que coincide com o dia da última reunião entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio, em Washington, na qual se discutiram meios de avançar nas tratativas bilaterais para a redução das tarifas sobre os produtos brasileiros", trouxe a nota.

O governo brasileiro aproveitou o momento para reiterar sua disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países, em linha com a tradição de 201 anos de excelentes relações diplomáticas.