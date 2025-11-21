A Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR) comemorou a retirada da tarifa de 40% cobrada pelos Estados Unidos a subprodutos da laranja. Para a entidade, a medida anunciada nesta quinta-feira, 20, pelo presidente americano, Donald Trump, traz alívio ao setor.

Com a medida, informou a CitrusBR, voltam a ser isentos da tarifa de 40% o óleo essencial de laranja, subprodutos terpênicos e polpa de laranja. Os produtos, porém, continuam sujeitos à tarifa de 10% imposta em abril.

"Seguem sujeitos à tarifa de 40% os produtos não listados entre as exceções, como os códigos 3301.90.20 e 3301.90.30, comumente utilizados para o d-limoneno e outras frações não específicas de óleos essenciais", informou a CitrusBR.

A decisão ocorre menos de uma semana após a isenção de tarifas recíprocas de 10% contra uma série de produtos agrícolas. Na ocasião, foram incluídos integralmente os códigos tarifários do suco de laranja brasileiro, tanto concentrado (FCOJ) quanto não concentrado (NFC).

Com isso, o produto passou a não estar sujeito à tarifa adicional de 10% imposta no início do ano como retaliação comercial. A isenção também passou a valer para embarques realizados a partir de 13 de novembro.

Segundo a CitrusBR, a tarifa-base histórica de US$ 415 por tonelada de FCOJ, no entanto, segue em vigor, uma vez que não está relacionada às medidas emergenciais recentes.