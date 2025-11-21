A Confederação Nacional da Indústria (CNI) comemorou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de remover a tarifa de 40% de 249 produtos agrícolas brasileiros. Para a entidade, a medida é um avanço concreto na renovação da agenda bilateral e condiz como o papel do Brasil como grande parceiro dos Estados Unidos.

"Vemos com grande otimismo a ampliação das exceções e acreditamos que a medida restaura parte do papel que o Brasil sempre teve como um dos grandes fornecedores do mercado americano", afirmou o presidente da entidade, Ricardo Alban.

O executivo lembrou que o setor privado tem atuado de forma consistente para contribuir com o avanço nas negociações envolvendo o tarifaço. "A nova medida volta a tornar os nossos produtos competitivos, uma vez que a remoção das tarifas recíprocas, de 10%, na última semana, havia deixado nossos produtores em condições menos vantajosas", complementou.

Alban considera o resultado obtido hoje "animador" para novas etapas da negociação com o governo americano e a expectativa é avançar nos termos sobre bens industriais. "A complementariedade das economias é real e agora precisamos evoluir nos termos para a entradas de bens da indústria, para a qual os EUA são nosso principal mercado, como para o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo."