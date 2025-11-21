O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu nesta quinta-feira, 20, a alta de investimentos ao "grau de confiança" do empresariado no País. A indicação ocorreu logo após o chefe do Executivo reforçar que a "última vez que o Brasil cresceu acima de 3% foi em 2010". "Era preciso recompor as coisas no seu lugar, para que as pessoas voltassem a confiar que era possível fazer investimento no nosso país", apontou.

A declaração ocorreu em meio à abertura do Salão do Automóvel em São Paulo. Também prestigiaram o evento o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

"Um país, ele só se desenvolve, ele só cresce se houver um grau de confiança entre o conjunto da sociedade brasileira. Qual é o papel do Estado? O papel do Estado é oferecer a todos os cidadãos, aos empresários, uma coisa chamada estabilidade política. Depois tem que oferecer uma outra coisa chamada estabilidade econômica. Depois tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade fiscal. Depois tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade jurídica. Depois, tem que oferecer outra coisa chamada estabilidade social", afirmou em seu discurso.

"Quando tudo isso estiver pronto e houver previsibilidade no comportamento do Estado com relação à sociedade, as pessoas começam a acreditar e as coisas começam a acontecer. Se isso não acontecer de verdade, as coisas não dão certo", completou.

Lula afirmou ser um dos reivindicadores da volta do Salão do Automóvel, mas citou o preço do ingresso para o evento. "Eu tenho noção que vocês vão ter um sucesso extraordinário, porque vai vir muita gente visitar a Feira do Automóvel, apesar do preço estar um pouquinho caro", disse, citando um desconto para "pessoas mais humildes".