O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discursou há pouco na abertura do Salão Internacional do Automóvel, em São Paulo. Haddad fez um balanço das conquistas da economia no País ao mencionar a dinâmica benigna da inflação e o nível historicamente baixo da taxa de desemprego.

"Em quatro anos, teremos a menor inflação e a menor média da taxa de desemprego", afirmou Haddad, que ainda disse que as redes sociais não dão relevo ao que está acontecendo na economia e que essas conquistas "não serão vistas em jornais".

O ministro também destacou a recuperação do crescimento do País, e comparou com a dinâmica atual com outros períodos. "Desde 2010, o índice de crescimento vem decrescendo e tem sido sofrível".

Apesar da recuperação do crescimento e ter voltado ao ranking de 10 maiores economias do mundo, Haddad reconheceu que não adianta o Brasil estar, ao mesmo tempo, entre as 10 maiores economias do mundo e ser um dos 10 países mais desiguais.

O ministro ainda destacou a aprovação, por unanimidade, do projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda (IR). "Isenta quem ganha menos e tributa o andar de cima", disse.

Além de Haddad, estavam presentes no evento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a primeira-dama, Janja Lula da Silva, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Participaram ainda o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Igor Calvet, e o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges.