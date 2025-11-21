A retirada da tarifa adicional de 40% contra mais de 200 produtos brasileiros cobrada pelos Estados Unidos deve apoiar o real na sessão desta sexta-feira, 21.

A avaliação é do economista André Perfeito. Para ele, a cotação do dólar pode romper o piso de R$ 5,30. Na quarta-feira, 19, a moeda americana à vista terminou o dia em R$ 5,3385.

"Isso é uma excelente notícia e reforça a perspectiva de um setor externo mais robusto. Por exemplo, o café tinha perdido 50% das exportações para os EUA. Só disso ser normalizado podemos pensar em algum boom das exportações", afirmou.

Na avaliação do economista, a decisão desta quinta do presidente norte-americano Donald Trump praticamente sepulta as perspectivas "políticas" na questão tarifária.