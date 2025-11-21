O Ministério de Portos e Aeroportos anunciou, por meio de nota, um investimento de R$ 1,6 bilhão para ampliar a capacidade de movimentação de cargas no Porto de Santos. O valor será pago pela DP World, que opera um terminal portuário privado instalado na margem esquerda do porto.

"Esses investimentos reforçam a modernização do setor portuário, ampliam a eficiência do porto e demonstram a confiança dos investidores no Brasil", diz o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, por meio de nota. Ele está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde se reuniu com representantes da DP World.

O investimento de R$ 1,6 bilhão contempla a construção de um novo píer de atracação, a ampliação da retroárea com a implementação de uma laje sobre estacas, além de melhorias no gate de acesso, nas áreas de inspeção, na infraestrutura para cargas refrigeradas e em outras estruturas de apoio operacional, segundo a pasta.

O montante anunciado nesta quinta-feira, 20, se soma a outros R$ 450 milhões já anunciados, e tem o objetivo de elevar a capacidade do porto, até 2028, para 2,1 milhão de TEUs, uma medida equivalente a um contêiner de 20 pés. Os investimentos incluem uma obra de ampliação do cais, de 1,1 mil para 1.290 metros.