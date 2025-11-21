O Escritório de Análise Econômica (BEA, na sigla em inglês), do Departamento do Comércio, informou nesta quinta-feira novos ajustes no calendário de divulgações após o fim do shutdown federal.

Segundo a agência, o relatório do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos do terceiro trimestre - segunda estimativa - e os dados de renda pessoal dos EUA, originalmente previstos para 26 de novembro, serão reagendados.

Também será adiada a publicação dos números de renda e gastos pessoais de outubro, marcada para a mesma data. O BEA afirmou que seguirá atualizando o cronograma econômico conforme novas informações estiverem disponíveis.