A Sistac, empresa líder no País do setor de inspeção, manutenção e reparos de estruturas submersas para a indústria de óleo e gás (plataformas e navios), há 30 anos no mercado, informou ao Broadcast que ampliou a parceria com a norueguesa DOF Subsea por mais quatro anos, para atender a Petrobras e atuar nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo.

A Sistac realizará inspeções submersas em dutos flexíveis e rígidos, além de inspeções específicas em regiões dos risers (trechos suspensos de tubulações), "sempre em conformidade com os rigorosos padrões da Petrobras", ressaltou a companhia. Com a renovação da parceria, em 2026, a Sistac também vai mobilizar o sistema de mergulho em embarcação operada pela DOF para execução do novo contrato de inspeção de dutos e equipamentos, válido até 2029.

Com bases em Macaé e Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a Sistac atua em todo o litoral brasileiro e, além dos mergulhadores tradicionais, opera com robôs submarinos, cada vez mais demandados pela indústria.

"Estamos muito felizes com a continuidade da parceria com a DOF. Sempre buscamos superar as expectativas dos clientes, entregando resultados com segurança, inovação e excelência", afirmou o CEO da Sistac, Carlos Madaleno.

Em agosto, a empresa foi reconhecida, pelo segundo ano consecutivo, com o prêmio que a Petrobras concede a seus fornecedores pelo Programa de Excelência Operacional em Mergulho Raso. Com equipe de mergulhadores profissionais, uso de veículos operados remotamente (ROVs) e expertise em engenharia, a Sistac é capaz de realizar intervenções em áreas de difícil acesso, e pretende estar com a Petrobras também na Margem Equatorial, se for confirmada a descoberta de reservatórios na região.