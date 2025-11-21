Por Patricia Lara

São Paulo, 20/11/2025 - O mercado reduz as apostas de que o Federal Reserve (Fed) manterá os juros inalterados em dezembro, depois de o Escritório de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos (BLS, na sigla em inglês) divulgou o payroll de setembro com criação de vagas acima do esperado dosada pela alta acima das expectativas da taxa de desemprego e pelo ganho salarial abaixo do esperado.

A probabilidade de estabilidade na taxa básica na próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) caiu de 71% para 60,5% após os dados americanos. Após o anúncio do BLS, a ferramenta de monitoramento do CME Group passou a indicar ainda que a aposta em um corte de 25 pontos-base nos Fed subiu de 29,6% minutos antes do dado para 39,6%.

