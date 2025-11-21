Por Patricia Lara e Pedro Lima

São Paulo, 20/11/2025 - A economia dos Estados Unidos criou 119 mil empregos em setembro, em termos líquidos, segundo relatório publicado hoje pelo Departamento do Trabalho do país. Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam desde retração de 20 mil vagas até criação de 105 mil vagas, com mediana de 51 mil.

O relatório, também conhecido como payroll, é a principal métrica do mercado de trabalho dos EUA.

