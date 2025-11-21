Por Patricia Lara

São Paulo, 20/11/2025 - Os índices futuros das bolsas de Nova York operam em forte alta na madrugada desta quinta-feira, após o balanço da Nvidia vir acompanhado de projeções otimistas pelo CEO Jensen Huang, o que dispersa apreensões com as perspectivas para as ações ligadas à inteligência artificial. "O que pode ter feito a diferença na reação do mercado foi a declaração de Huang: 'Entramos no ciclo virtuoso da IA'", disse a analista sênior do Swissquote, Ipek Ozkardeskaya. No pré-mercado, as ações da empresa avançavam 4,5% perto das 7h18 (de Brasília), impulsionando o Nasdaq futuro em 1,34%. Os futuros do S&P 500 e do Dow Jones ganhavam 0,51% e 1,35%, respectivamente. "

