A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -0,12%

Pontos: 158.359,76

Máxima de +0,19% : 158.864 pontos

Mínima de -0,24% : 158.167 pontos

Volume: R$ 12,43 bilhões

Variação em 2025: 31,66%

Variação no mês: 5,9%

Dow Jones: +0,67%

Pontos: 47.427,12

Nasdaq: +0,82%

Pontos: 23.214,69

Ibovespa Futuro: -0,36%

Pontos: 159.680

Máxima (pontos): 160.000

Mínima (pontos): 159.270

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,71

Variação: -0,34%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,40

Variação: +0,53%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,48

Variação: -0,2%

Ambev ON

Preço: R$ 13,72

Variação: +0,37%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,22

Variação: +0,8%

Vale ON

Preço: R$ 66,33

Variação: -0,38%

BRF SA ON

Preço: R$ 17,95

(22/9/2025)

Itausa PN

Preço: R$ 12,03

Variação: -0,58%

Global 40

Cotação: 702,876 centavos de dólar

Variação: -0,58%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3516

Venda: R$ 5,3521

Variação: +0,33%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,52

Venda: R$ 5,62

Variação: +1,21%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3484

Venda: R$ 5,3490

Variação: -0,38%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5000

Venda: R$ 5,5920

Variação: +1,21%

- Dólar Futuro (dezembro)

Cotação: R$ 5,3545

Variação: +0,38%

- Euro

Compra: US$ 1,1596 (às 18h43)

Venda: US$ 1,1597 (às 18h43)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,2050

Venda: R$ 6,2060

Variação: +0,34%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3600

Venda: R$ 6,4540

Variação: +0,91%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%


