Após três pregões consecutivos de queda, em que acumulou baixa de 1,24%, o dólar exibiu alta moderada nesta quinta-feira, 27, e voltou a fechar no nível de R$ 5,35. Operadores afirmam que a perda de força de moedas emergentes pares do real no exterior abriu espaço para realização de lucros no mercado local, em sessão de liquidez bem reduzida com a ausência de negócios nas bolsas em Nova York, fechadas em razão do feriado de Ação de Graças nos EUA.

Fatores técnicos como a rolagem de contratos futuros perto da virada do mês e ajustes de posição para a disputa, na sexta, pela formação da última taxa ptax de novembro também influenciaram a dinâmica de negócios. A divulgação de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foram monitoradas, mas sem impacto relevante na formação da taxa de câmbio.

Com máxima de R$ 5,3587 à tarde, em paralelo às mínimas do Ibovespa, o dólar à vista fechou a R$ 5,3521, em alta de 0,33%. A divisa acumula baixa de 0,91% na semana e de 0,52% em novembro, após avanço de 1,08% em outubro.

A economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli, atribui a alta do dólar "em grande parte a um movimento de correção técnica", uma vez que não houve divulgação de indicadores capazes de ter um "impacto significativo" na taxa de câmbio.

"A liquidez é menor com o feriado nos Estados Unidos. Temos um pouco de aversão ao risco, por conta da questão política e fiscal, mas acho que o mercado passa mais por uma correção nesta quinta", afirma Quartaroli, ressaltando que as falas de Galípolo à tarde foram "condizentes" com as últimas comunicações do BC. "A sinalização é de manutenção da Selic pelo menos até o fim do ano, embora haja números melhores de inflação e uma moderação do mercado de trabalho".

Dados do Novo Caged, divulgados à tarde pelo ministério do Trabalho e Emprego, mostraram criação de 85.147 vagas formais em outubro, bem abaixo do número de setembro (213 mil) e da mediana das estimativas de analistas ouvidos pela pesquisa Projeções Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, de 120.000 vagas. O saldo de janeiro a outubro deste ano é positivo em 1.800.650 postos formais, um resultado 15,3% menor do que o observado no mesmo período de 2024.

Em evento da Itaú Asset, o presidente do BC reiterou a busca pela convergência da inflação à meta, de 3%. Ele ressaltou que a política monetária tem surtido efeito, mas "de uma maneira bastante lenta". A economia, observou, mostra resiliência diante do nível de restrição monetária imposto pelo BC, que não deve "se emocionar" com dados específicos.

Em relação à possibilidade de uma saída mais expressiva de dólares no país neste fim de ano, por antecipação de remessas de dividendos para fugir de taxação incluída no projeto de ampliação da isenção do Imposto de Renda, ele afirmou apenas que a autarquia monitora o mercado. Segundo Galípolo, a preocupação do ponto de vista da política cambial é que a nova regra da tributação de dividendos seja compreendida por todos os agentes.

"O BC tem rolado as linhas para dar liquidez ao mercado e pode oferecer linhas novas ao longo de dezembro se houver uma demanda maior por divisas", afirma o gerente de câmbio da Treviso Corretora, Reginaldo Galhardo, ressaltando que a taxa Selic elevada inibe apostas contra o real, apesar do aumento dos ruídos políticos e fiscais.