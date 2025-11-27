A subsecretária de Regulação e Metodologias da Secretaria Extraordinária do Mercado de Carbono, Ana Paula Machado, disse que a área terá a primeira regulação geral implementada em 2026. A nova secretaria foi criada em meados de outubro, no âmbito do Ministério da Fazenda, sob chefia de Cristina Reis.

"A gente vai fazer uma análise de impacto regulatório com o olhar de ter o maior escopo possível, porque quanto maior a cobertura do mercado regulado, maior vai ser a sua eficiência, mas também imaginando critérios de viabilidade e pontos de regulação", disse. Segundo ela, há uma série de estudos sendo feitos, porque esta é uma agenda para preparar a economia brasileira para um novo cenário internacional, em que a precificação de carbono é um caminho "sem volta".

"Um país como o Brasil, que tem uma economia com tantas oportunidades de se colocar de uma maneira tão competitiva no cenário internacional, tem que estar equipada para monitorar as suas emissões, saber precificar o carbono no processo produtivo e se inserir de maneira competitiva no cenário internacional", defendeu. "E o governo também tem que estar preparado com estrutura e capacidade institucional para apoiar os agentes econômicos nesse processo", completou Machado.