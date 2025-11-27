O ex-presidente Michel Temer afirmou que o presidente francês, Emmanuel Macron, foi "gentilíssimo" com os brasileiros que participaram da reunião no Palácio do Eliseu nesta quinta-feira, 27, e não se opôs à assinatura de um acordo com o Mercosul.

"Ele não se opôs, né? Todos nós sabemos e ele sabe que mesmo se assinar agora, eventualmente no dia 20 de dezembro, expectativa do governo Luiz Inácio Lula da Silva, ainda depende da aprovação dos parlamentos europeus. Mas eu creio que o presidente Macron está de acordo", disse Temer a jornalistas após a reunião.

Segundo o ex-presidente, uma das eventuais dificuldades de Macron é política, "porque os agricultores aqui na França são muito poderosos politicamente, muito influentes". Temer, contudo, ponderou que o presidente francês parece "prudente e vai levar a assinatura em bom termo".

Em relação a ser "gentil", Temer contou que Macron tardou mais de uma hora e meia respondendo perguntas de cerca de 30 a 40 pessoas que participaram da audiência, "respondendo com toda a tranquilidade, não dando em nenhum momento a sensação de que desejava parar".

Segundo Temer, Macron teria revelado "simpatia" em relação ao acordo Mercosul e UE.

* A repórter viajou a convite do Lide

Tags:

Temer