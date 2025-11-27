O orçamento do Reino Unido está amplamente alinhado com as projeções de déficit fiscal da Fitch Ratings de agosto, quando a agência reafirmou a classificação do país em AA-/Estável, embora a consolidação planejada ainda enfrente consideráveis riscos de implementação. "Os resultados fiscais e as revisões orçamentárias estão amplamente consistentes com nossas projeções de agosto para que o déficit do governo geral se reduza em 0,6 pontos porcentuais (p.p.) em 2025, para 5,3% do PIB, e depois para 4,4% em 2027 - cerca de 0,7 p.p. mais lento que as novas metas do governo", disse a Fitch nesta quinta-feira, 27.

A incerteza na implementação reflete em parte a desafiadora consolidação de despesas a partir do ano fiscal de 2026, estabelecida na revisão de gastos de junho, que permanece em grande parte no orçamento.

Dinâmicas políticas desafiadoras dentro do Partido Trabalhista no poder, exacerbadas pela fraca popularidade do governo, apresentam um risco de novas reversões de políticas ou, em um cenário mais extremo, mudanças na regra fiscal, alertou.

Uma parte considerável do pacote fiscal está espalhado por várias medidas menores, tornando seu impacto mais difícil de avaliar em comparação com o aumento maior do imposto de renda que o governo mencionou antes do orçamento.

"A margem para absorver choques fiscais por meio de novas medidas fiscais é politicamente ainda mais restrita, especialmente dadas as promessas eleitorais de 2024 de não aumentar o imposto de renda pessoal, o IVA ou as taxas de Seguro Nacional", pontuou a Fitch.