O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 1,62% em outubro, na comparação com setembro, e fechou o mês em R$ 8,253 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Tesouro Nacional. Em setembro, o estoque estava em R$ 8,122 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 90,124 bilhões no mês passado. As emissões líquidas somaram R$ 41,378 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) aumentou 1,64%, de R$ 7,820 trilhões para R$ 7,948 trilhões.

A Dívida Pública Federal externa (DPFe) cresceu 1,17%, de R$ 301,53 bilhões para R$ 305,06 bilhões.