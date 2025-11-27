Apenas dois dos cinco grandes agrupamentos de atividades econômicas registraram saldos positivos em outubro, segundo os dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira, 27, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

O resultado geral veio abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, positiva em 120 mil - foram criados 85.147 postos. O resultado foi o pior para um mês de outubro desde 2019, quando foram criados 70.852 empregos formais no País. Considerando o Novo Caged, que começou em 2020, foi o pior resultado dos últimos anos.

Os dois setores que tiveram saldos positivos em outubro foram: serviços, com um saldo de 82.436 postos formais de trabalho, e comércio, com 25.592.

Registraram saldos negativos: indústria, que fechou 10.092, agropecuária (-9.917) e construção (-2.875).

Unidades da Federação

Em outubro de 2025, foram registrados saldos positivos em 21 das 27 unidades federativas, com destaque para São Paulo (18.456), Distrito Federal (15.467) e Pernambuco (10.596).

O salário médio real de admissão foi de R$ 2.304,31, expansão de R$ 17,28 (0,8%) em relação a setembro de 2025 (R$ 2.287,02).

Já em comparação com o mesmo mês do ano anterior, que desconta mudanças decorrentes da sazonalidade, o aumento foi de R$ 54,45 (2,4%).