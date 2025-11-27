As bolsas da Europa fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 27, enquanto investidores digerem a melhora no sentimento econômico da zona do euro e ponderam a ata da última reunião monetária do Banco Central Europeu (BCE). O mercado também monitora desdobramentos da possível distensão entre Rússia e Ucrânia.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,02%, a 9.693,93 pontos. Em Frankfurt, o DAX subiu 0,22%, a 23.777,79 pontos. Em Paris, o CAC 40 ganhou 0,04%, a 8.099,47 pontos. Em Milão, o FTSE MIB avançou 0,21%, a 43.219,87 pontos. Em Madri, o Ibex 35 registrou ganhos de 0,07%, a 16.373,00 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 caiu 0,05%, a 8.122,45 pontos. As cotações são preliminares.

Com liquidez limitada por conta do feriado de Ação de Graças nos EUA, a Alemanha acompanhou hoje a melhora na confiança do consumidor em dezembro, e a União Europeia (UE) viu o avanço acima das expectativas do índice de sentimento econômico da Comissão Europeia.

Em ata, o BCE demonstrou amplo consenso de que o ciclo de cortes de juros terminou em outubro, mas ressaltou a importância de manter a opcionalidade em decisões futuras. Sobre o ambiente macroeconômico, o banco central citou riscos ainda significativos de tensões comerciais mais amplas e interrupções na cadeia de suprimentos - incluindo o aumento de tarifas, restrições à exportação de matérias-primas essenciais e tensões geopolíticas.

Na ponta geopolítica, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que deseja um acordo com a Ucrânia, mas que isso não é "legalmente possível" agora, o que continuou refletindo nas negociações de papéis de defesa. A alemã Rheinmetall chegou a subir 1%, enquanto a sueca Saab bateu alta de 2%.

Dentre outras ações de destaque, a Puma disparou 18,22%, com informações de que a chinesa Anta Sports avalia uma proposta de oferta na marca esportiva alemã. A empresa britânica do setor de cigarros Imperial Brands perdeu 1,3%, com avaliação de que os impostos sobre tabaco continuarão sendo reajustados, de acordo com a ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves. As cotações são preliminares.