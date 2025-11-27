O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira, 27, que as ações realizadas pelo Estado se somam às do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto a fraudes fiscais envolvendo o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias (ICMS), mas não tinham relação direta com a investigação da Operação Poço de Lobato. "Era para promover uma blindagem", disse.

Tarcísio afirmou ainda que o regime especial em São Paulo foi atacado pelo Judiciário.

Segundo ele, os desdobramentos das ações do Grupo Refit foram levadas ao ministro do STF Edson Fachin para sustar a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) que beneficiava a empresa no âmbito fiscal.