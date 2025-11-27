O Banco Central Europeu (BCE) avaliou que os riscos para o nível da taxa de câmbio EUR/USD estão mais equilibrados, em ata da última reunião monetária que aconteceu entre os dias 29 e 30 de outubro divulgada nesta quinta-feira, 27. Segundo o texto, o euro parou de se valorizar e também permaneceu relativamente estável nos últimos quatro meses, tanto em termos nominais efetivos quanto em relação ao dólar americano.

No documento, o BCE explica que a alta nos preços de ações foi acompanhada por um forte aumento nos valores do ouro - inicialmente impulsionada pela diversificação das reservas dos bancos centrais, especialmente em mercados emergentes.

Para o BC europeu, a mudança pode refletir a proteção dos investidores contra riscos relacionados a uma possível correção das altas avaliações das ações ou a uma transição gradual de ativos denominados em dólares americanos como principal porto seguro, com esses desenvolvimentos também se refletindo na proteção dos investidores contra riscos cambiais.


