O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quinta-feira, 27, em entrevista coletiva sobre a megaoperação contra o Grupo Refit, que a empresa se utilizou de mais de 15 offshores nos Estados Unidos. "Durante as diligências, descobrimos mais de 50 fundos de investimentos usados para ocultar o beneficiário final", disse.

Segundo Barreirinhas, a Refit movimentou mais de R$ 70 bilhões e deve R$ 26 bilhões ao Estado brasileiro, sendo R$ 10 bilhões apenas ao Estado do Rio de Janeiro.

"Essa operação é simbólica, porque estamos falando de um dos maiores devedores contumazes do Brasil", complementou ele.

O secretário da Receita disse ainda que o grupo substituiu um dos fornecedores que foi revelado pela Operação Carbono Oculto.