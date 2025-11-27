O PicPay anuncia nesta quinta-feira, 27, o lançamento da Epic, sua marca para a alta renda, com benefícios que incluem até acesso a médicos do Einstein e cartão de crédito que parcela compras no exterior em três vezes sem juros.

O Epic é voltado a clientes com renda mensal a partir de R$ 15 mil. Quem tem ao menos R$ 50 mil investidos ou gastos a partir de R$ 5 mil no cartão de crédito por mês é isento da mensalidade.

O segmento de alta renda vem sendo um dos mais disputados por bancos, fintechs e bandeiras de cartões, com produtos e serviços cada vez mais diferenciados, que chegam a incluir até uso de helicópteros.

Entre os bancos digitais, para a alta renda, o Nubank criou a marca Ultravioleta e o C6 lançou a Carbon, ambos com salas VIPs próprias no aeroporto de Guarulhos.

No PicPay, o segmento Epic vai permitir acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard em Cumbica e há ainda serviços como assistência residencial pela Porto e assinatura do Amazon Prime. Para compras internacionais, o cartão Black Epic oferece cashback de 4%.

Na base atual de clientes do PicPay, de 64 milhões de pessoas, mais de 2 milhões já se enquadram no perfil de alta renda - um público que transaciona quase sete vezes mais do que a média no App. "O Epic chega para entregar benefícios exclusivos para quem já tem uma relação forte com o PicPay", afirma o CEO Eduardo Chedid, em nota à imprensa.

Nos investimentos, o destaque é um CDB com retorno de 200% do CDI, disponível por tempo limitado, com aplicação máxima de R$ 50 mil e prazo de um mês.

O PicPay, que é comentado no mercado como um dos nomes para abrir o capital nos Estados Unidos em 2026, vem anunciando nos últimos meses uma série de novos produtos e serviços, como a conta global e a entrada em consórcios. Também passou a oferecer produtos não financeiros, com a oferta de pacotes de viagens e passagens aéreas, por meio de uma parceria com a operadora CVC.

A fintech fechou o primeiro semestre de 2025 com lucro líquido de R$ 208,4 milhões e receita de R$ 4,5 bilhões.