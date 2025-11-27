O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 27, que sugeriu, junto com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que o crime organizado deveria ser pauta das negociações do Brasil com os Estados Unidos. Ele voltou a defender a aprovação do projeto contra devedores contumazes ao conversar com a imprensa sobre nova operação contra o crime organizado da Receita Federal e autoridades de segurança.

"Por isso que nós sempre insistimos na necessidade imperiosa de se votar o projeto do devedor contumaz", disse o ministro. "Não tem nada a ver com posição ou oposição, é para o Brasil", completou.

Segundo Haddad, o crime organizado está usando Delaware, nos EUA, em operações de evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal trabalhará na recuperação de ativos e criminalização de não residentes.

"São dezenas de empresas e fundos que são abertas fora do Brasil é uma operação de triangulação internacional gravíssima", declarou o ministro.

Ele disse que irá levar aos EUA informação de fundos de lá usados em lavagem. Seria uma simulação de investimentos estrangeiros no Brasil.

Haddad afirmou que o governo fez uma representação junto ao Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro para Justiça processar envolvidos na operação Poço de Lobato.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se