O Banco Central irá lançar um novo serviço na próxima segunda-feira, 1º de dezembro. Segundo a autarquia, o BC PROTEGE+ permitirá que as pessoas ativem, de forma facultativa, uma proteção que veda a abertura de contas em seu nome ou a inclusão como titulares ou representantes em contas de terceiros.

"A iniciativa é mais uma ação do Banco Central do Brasil para proteger os cidadãos de golpes e fraudes e preservar a integridade do Sistema Financeiro Nacional", diz, em nota.

O evento de lançamento ocorrerá às 14h30, na sede do BC, em Brasília. Estarão presentes a diretora de Cidadania e Supervisão de Conduta, Izabela Correa, e o chefe do Departamento de Atendimento Institucional, Carlos Eduardo Gomes.

A cerimônia será transmitida no canal do BC no YouTube.