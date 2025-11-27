A confiança do consumidor na Alemanha deve melhorar levemente em dezembro, com as famílias mostrando maior disposição de fazer compras, apesar da continuidade das incertezas econômicas. Pesquisa do instituto Gfk em parceria com o Nuremberg Institute for Market Decisions (NIM), divulgada nesta quinta-feira, 27, projeta que o índice de confiança do consumidor alemão subirá para -23,2 pontos em dezembro, ante -24,1 pontos em novembro.

O resultado de dezembro surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo do índice a -24,5 pontos.

O GfK e o NIM se baseiam em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.