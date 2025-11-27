O ex-presidente brasileiro Michel Temer diz crer que atualmente o presidente francês Emmanuel Macron está trabalhando intensamente junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que se formalize o acordo União Europeia (UE) e Mercosul. "Hoje o mundo vive de blocos, e os blocos devem se conjugar. Nada mais lúgubre do que esta conexão entre Mercosul e União Europeia", avaliou a jornalistas no evento Lide Brasil França Forum, em Paris.

Temer disse que o Brasil já deveria ter conquistado este acordo "há muito tempo", mas enfatizou que há alguma resistência da agricultura francesa. Na ocasião, Temer trajava dois broches em seu terno azul, um ao lado do outro: um da bandeira do Brasil e o outro, da França.

Pacificação

O ex-presidente disse ainda que o Brasil precisa de uma pacificação interna. "Quando eu digo isso, não digo por conta própria, eu digo porque a Constituição Federal determina. Eu acho que nós estamos vivendo, queiramos ou não, uma democracia plena, com respeito às instituições, mas creio que é possível avançar um pouco", afirmou.