Por Pedro Lima

São Paulo, 27/11/2025 - O governo do México anunciou planos para construir o "Coatlicue", apresentado como "o supercomputador do povo do México e o mais poderoso da América Latina". O projeto, que terá investimento público de 6 bilhões de pesos mexicanos (US$ 327 milhões), começará a ser erguido em janeiro de 2026 e deve levar 24 meses para ser concluído.

A presidentE Claudia Sheinbaum afirmou que a iniciativa colocará o país na vanguarda regional do processamento de dados. "Estamos muito entusiasmados com o supercomputador Coatlicue, que vai iniciar sua construção no próximo ano. Estamos definindo a localização e ele vai permitir que o México entre com tudo no uso da inteligência artificial (IA) e processamento de dados, que hoje não temos capacidade de fazer", disse.

Segundo o chefe da Agência de Transformação Digital e Telecomunicações, José Antonio Peña Merino, Coatlicue contará com 14.480 GPUs e poderá realizar trilhões de operações por segundo, em desempenho "sete vezes mais do que o maior supercomputador da região, que atualmente está no Brasil". Ele afirmou que o equipamento permitirá avanços em áreas como saúde, clima, energia e mobilidade.

O governo destaca que a supermáquina oferecerá soluções para previsões meteorológicas e de desastres naturais, planejamento de colheitas, exploração de gás e petróleo, planejamento do consumo de energia e o processamento de grandes volumes de dados para prevenir "atos de corrupção e de evasão fiscal".

Contato: pedro.lima@estadao.com