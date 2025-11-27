O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), senador Efraim Filho (União-PB), disse nesta quinta-feira, 27, que pretende melhorar bastante a reforma tributária, que da maneira como foi construída ainda jogo o Brasil no ranking de um dos piores países no quesito de burocracia. "A gente pretende melhorar bastante. Como eu disse, olhar pelo lado de quem investe, olhar pelo lado de quem produz", declarou durante o evento Lide Brasil França Fórum, em Paris.

O senador informou ainda que 90% da matriz energética brasileira é renovável e que é papel do Congresso entregar um marco legal que traga segurança jurídica para quem quer investir. Efraim Filho considera que o Redata ainda é um "elefante na sala que precisa ser enfrentado", visto que o custo da energia e a pegada de carbono continuam como sendo grandes problemas para que os data centers possam prosperar.

O presidente da CMO fez ainda uma metáfora. "O 14 Bis precisou dos céus de Paris para poder decolar e mostrar ao mundo a nossa capacidade de inovação. Talvez agora não os céus do Paris, mas os solos do Brasil podem ser a diferença para que essa parceria entre França e Brasil possa ser capaz de avançar", disse.

