Por Patricia Lara

São Paulo, 27/11/2025 - O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 97 em novembro, ante 96,8 pontos em outubro, segundo pesquisa divulgada pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), nesta quinta-feira.

O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam 96,8 pontos.

A confiança do consumidor ficou inalterada em -14,2 pontos em novembro, enquanto a do setor industrial piorou de -8,5 pontos para -9,3 no mesmo período e a do setor de serviços caiu de +7,7 para 4.

