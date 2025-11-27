Por Patricia Lara*

São Paulo, 27/11/2025 - As principais bolsas europeias abriram em queda nesta quinta-feira em um dia de liquidez comprometida pelo feriado nos EUA. Mercados mantêm a expectativa de corte da taxa de juros americana em dezembro e monitora a negociação sobre um acordo de paz na Ucrânia. Um dia após o anúncio do Orçamento britânico, o JPMorgan revelou planos para construção de um novo prédio em Canary Wharf, em Londres, em um projeto que contemplará investimentos de 9,9 bilhões de libras esterlinas para a economia local nos próximos seis anos, segundo o banco americano. Às 5h09 (de Brasília), Londres cedia 0,24%, Frankfurt recuava 0,06% e Paris marcava baixa de 0,18%. Milão recuava 0,06% e Lisboa tinha queda de 0,12%. A Bolsa de Madri perdia 0,14%.

* Com informações da Dow Jones Newswires