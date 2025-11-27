Por Patricia Lara*

São Paulo, 27/11/2025 - Os preços do petróleo recuam em dia de liquidez comprometida pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Mercado monitora desdobramentos em torno de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. Apesar da incerteza quanto aos detalhes, o Goldman Sachs prevê riscos de queda nos preços do petróleo bruto. Para o banco, o mercado já precifica alguma probabilidade de um acordo e porque a recuperação da produção russa provavelmente levará algum tempo. O Goldman Sachs afirmou que os preços do petróleo podem sofrer um impacto mais forte no segundo semestre de 2026 e em 2027. Perto das 4h56 (de Brasília), o petróleo WTI para janeiro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), cedia 0,14%, a US$ 58,58 o barril. Já o Brent para fevereiro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), recuava 0,18%, a US$ 62,43 o barril.

Contato: patricia.andrioli@estadao.com

* Com informações da Dow Jones Newswires