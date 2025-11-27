O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou nesta quarta-feira novas medidas para apoiar as indústrias de aço e madeira, duramente atingidas pelas tarifas dos EUA. O aço enfrenta alíquotas de 50% e a madeira serrada de 45% após os ajustes na política comercial do governo Trump.

Carney disse que o processo de décadas de um relacionamento econômico cada vez mais próximo entre o Canadá e os Estados Unidos agora acabou. "Como consequência, muitas de nossas forças se tornaram vulnerabilidades", afirmou. "No ano passado, mais de 75% de nossas exportações foram para os Estados Unidos. 90% de nossas exportações de madeira, 90% de nossas exportações de alumínio e 90% de nossas exportações de aço, todas destinadas a um único mercado".

O premiê canadense acrescentou que o país deve proteger "trabalhadores e indústrias mais expostos às tarifas". Em seu plano, Carney restringe a cota de importação de aço para países que não possuem acordos de livre comércio com o Canadá, passando de 50% para 20%.

O governo federal do Canadá também ofereceu um adicional de 500 milhões de dólares canadenses (US$ 356 milhões) em garantias de empréstimos para a indústria de madeira serrada, além de outras medidas para encorajar os construtores a usarem materiais fabricados no Canadá.

Ottawa também subsidiará as taxas de frete em qualquer remessa ferroviária de aço e madeira através das fronteiras provinciais para fortalecer a indústria doméstica. "Vamos tornar mais acessível o transporte de aço e madeira canadenses pelo país, reduzindo as tarifas de frete", disse Carney.

Trump interrompeu as negociações comerciais com o Canadá no mês passado, depois que o governo provincial de Ontário veiculou anúncios de televisão nos mercados dos EUA criticando as tarifas de Trump, citando um discurso do ex-presidente dos EUA Ronald Reagan.

Carney confirmou que estará em Washington para o sorteio final do torneio da Copa do Mundo FIFA 2026 em 5 de dezembro e que pretende falar com Trump, revelando ainda ter conversado brevemente com o republicano na terça-feira. "Estamos prontos para retomar essas negociações quando os EUA quiserem reengajar", disse o premiê.

(*Fonte: Associated Press).

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.