A indústria paulista está, em sua maioria, pessimista em relação às vendas de fim de ano. Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), quatro a cada dez empresas do setor (43,5%) indicaram vendas mais fracas do que as do ano passado.

Na percepção de praticamente um terço (35,4%), as vendas devem apenas repetir o resultado registrado no fim do ano passado. Apenas 21,1% avaliam que o ano terá uma reta final melhor. Na média, a indústria paulista prevê queda de 6,3% das vendas de fim de ano em relação ao mesmo período de 2024.

O levantamento foi feito pelo departamento de economia da Fiesp entre 3 e 14 de novembro com 336 indústrias de transformação do Estado. Participaram empresas de todos os portes.

A pesquisa mostra ainda que uma a cada cinco empresas do setor (20,2%) conta com as vendas de fim de ano para pagar o décimo terceiro salário dos funcionários. A maioria, 65,8%, já provisionou os recursos do décimo terceiro.