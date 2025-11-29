A Zetta, associação que representa fintechs como o Nubank, afirma que a manutenção das regras de recomposição do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) é "essencial para a preservação da confiança na estabilidade do sistema financeiro". A manifestação ocorre em meio a questionamentos sobre a liquidez do instrumento, após a liquidação do Banco Master.

"Reconhecendo a importância de um sistema financeiro sempre atualizado, o Banco Central do Brasil alterou recentemente as regras para a contribuição adicional ao FGC. É fundamental que se aguarde a avaliação dos resultados e impactos dessas novas regras no fundo e nas instituições", diz a Zetta, por meio de nota.

O BC alterou, em agosto, as normas de contribuições adicionais para o FGC. Como mostrou a Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, tratou-se de um recado para que as instituições financeiras não repetissem o modelo de negócios do Master, que cresceu emitindo títulos com garantia pelo fundo e taxas de remuneração muito superiores às do mercado.

Segundo a Zetta, é importante ter "cautela" na avaliação de eventuais mudanças no modelo de contribuições, que também deveria considerar a qualidade dos ativos. "As discussões sobre ajustes no modelo atual devem ocorrer de forma profunda e estruturada, abarcando todos os representantes de agentes econômicos atuantes no mercado, evitando a adoção de medidas que possam afetar desproporcionalmente as instituições de menor porte e gerar impactos negativos ao funcionamento e à credibilidade do setor financeiro como um todo", diz.

A entidade ressalta que aprimoramentos regulatórios são bem-vindos, e destaca acompanhar os desdobramentos da Consulta Pública 123, que propõe um novo indicador de liquidez de curto prazo para reforçar a capacidade das instituições financeiras de manter reservas adequadas e garantir estabilidade em momentos de escassez de liquidez.