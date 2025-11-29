As vendas processadas pelo Itaú Unibanco apresentaram crescimento de 31% até as 15h desta sexta-feira, 28, na comparação com igual período da Black Friday do ano passado. Apenas em comercializações online, o aumento foi de 36,59%.

Os dados consideram operações realizadas nas maquininhas do banco, as Laranjinhas, e nas soluções de e-commerce da Rede com cartões de crédito, débito, voucher e PIX.

Segundo o levantamento, os pagamentos com PIX registraram alta de 36,28% em igual base comparativa. Em destaque, turismo teve avanço de 77%, seguido de alimentação (+28,2%), saúde (+19,8%) e veículos (+14,4%).

Cielo

Na Cielo, empresa de adquirência de Bradesco e Banco do Brasil, foram 20,76 milhões de transações entre 0h e 15h30, um aumento de 17% ante o mesmo período da Black Friday anterior.