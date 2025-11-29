As aeronaves do Grupo Latam que operam no Brasil não serão afetadas pelo recall de aeronaves da família A320 da Airbus, informou a companhia. As medidas se aplicam apenas a um número limitado de aviões das afiliadas da Colômbia, Chile e Peru, mas as aeronaves que operam no Brasil e Equador não estão sujeitas às indicações da fabricante, ainda segundo a nota.

"As afiliadas do grupo Latam, alinhadas às medidas comunicadas pela Airbus e pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA), estão implementando ativamente ações exigidas em parte de suas respectivas frotas de aeronaves da Família A320", explica a empresa no comunicado.

A aérea complementa ainda que as pessoas, cujos itinerários possam ser modificados, serão contatadas diretamente para receber alternativas de viagem. As afiliadas do grupo Latam lamentam os inconvenientes que essa situação, alheia à sua vontade, possa causar e agradecem a compreensão dos passageiros enquanto essas medidas - essenciais para manter os mais altos padrões de segurança operacional - são implementadas".

O Grupo Latam encerra afirmando que as equipes estão trabalhando para minimizar os impactos e oferecer soluções adaptadas às necessidades de cada passageiro.